Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.