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        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma

        Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki göz doktoru Melike Sargın İlhan, böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Ailenin, kızlarının ölümünde ihmal olduğu ve ameliyata asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:42
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        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
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        Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktoru Melike Sargın İlhan'ın, böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, görevli olduğu KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 23 Nisan'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyon sırasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki İlhan'ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmal olduğu ve ameliyata asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

        İlhan'ın ölümünün ardından hastane tarafından başlatılan idari soruşturma ve araştırmanın her yönüyle sürdüğü öğrenildi.

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        VALİDEN AÇIKLAMA

        Öte yandan, Vali Mehmet Makas, bir programda gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

        Valilik üzerinden yürüyen bir soruşturma olmadığını aktaran Makas, "Üniversite YÖK'e bağlı. YÖK ve savcılık üzerinden soruşturma sürüyor. İçimiz yandı, cenazeye de katıldık. Beklenmeyen bir gelişme ama sebebi nedir, bilemiyoruz. Şu anda araştırıyorlar. İnanıyorum ve biliyorum ki orada en üst düzeyde müdahale etmişlerdir. Bazen sokaktan duyduğumuza da çok bağlamamak lazım, 'asistanlar girdi, şu oldu, bu oldu', varsa bir ihmal, soruşturma ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

        "1 SAATTE ALIRIZ DEDİLER"

        Entübe edildikten sonra kızının hayatını kaybettiğini anlatan Sargın, "Acildeki doktorlar 'üroloji doktorlarına haber verelim' dedi. Üroloji doktoruyla konuştular. '6 milimetre taş var, çok basit bir şekilde bu taşı alırız' dediler. Saat 10.00'da içeriye aldılar. Çocuğum bir türlü dışarıya çıkmadı. Doğru dürüst bilgi de vermediler. Bize öldükten sonra haber verdiler. Ankara'dan tanıdık doktorları çağırdık. Onlar geliyor, bunların ilgili uzmanı Anabilim Dalı Başkanı gelmiyor. Ameliyatı yapanlar, üroloji asistanı ve anestezi asistanı. Sonra geldiler, ortalığı toplamaya çalıştılar ama bir türlü toparlayamadılar. Çocuğu orada entübe ettiler, sonra da öldü. Biz çok acılıyız, başkaları yaşamasın. Savcılığa şikayetçi olduk" dedi.

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        "1 SAATLİK AMELİYET 6 SAAT SÜRDÜ"

        Resmi tatilde kızını ameliyata aldıklarını ifade eden anne Hülya Sargın da, "Ameliyatın olacağını söylediler. 23 Nisan'da da ameliyata giriyor, resmi tatildi. Bir saatlik ameliyat oldu, 6 saat. Benim kızımı öldürdüler. Hısımım ile beraber bekliyorum. 'Mine, ben buradan kaçacağım, Melike'min 1 saatlik ameliyatı 6 saat oldu. Ben gideceğim kızımı oradan alacağım' dedim. Aradan bir süre sonra güvenlikler geldi. Beni odaya götürdüler. Dediler ki 'kızın entübe oldu.' Bir böbrek taşından entübe olur mu? 'Entübe oldu' dediler" şeklinde konuştu.

        "KIZIM İHMALDEN ÖLDÜ"

        Kızının ihmalden hayatını kaybettiğini iddia eden Sargın, "Oradaki doktorlar beni kızımın yanına götürdü, benim o zayıf yavrum olmuş kocaman. O kadar acı ki benim kızım geri gelmeyecek. Ama başkalarının annesi de babası da yanmasın diye bu konunun sonuna kadar arakasındayım. Güvenlik sarmış, o narkoz veren doktorlar geliyorlar, 'sakın bana o kelimeyi kullanmayın' dedim. 'Başımız sağ olsun' dedi. Benim kızım ihmalden öldü, ben hastaneden şikayetçiyim" diye konuştu.

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