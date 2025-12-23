Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da kayıp balıkçı 1 senedir aranıyor | Son dakika haberleri

        Samsun'da kayıp balıkçı 1 senedir aranıyor

        Samsun'da geçen yıl Costal Limanı'ndan denize açılan ve Yeşilırmak açıklarında ilerlerken kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki balıkçı, aradan geçen bir yıla rağmen bulunamadı. Balıkçının 1 senedir bulunamaması üzerine ailesi ve yakınları tarafından gıyabi cenaze namazı kılınması kararlaştırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp balıkçı 1 senedir aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl denizde kaybolan 52 yaşındaki balıkçı, aradan geçen bir yıla rağmen bulunamadı.

        KAYBOLAN 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

        İHA'nın haberine göre olay; 22 Aralık 2024 tarihinde Costal Limanı'ndan denize açılan ve Yeşilırmak açıklarında ilerlerken kendilerinden haber alınamayan balıkçı teknesinde bulunan 52 yaşındaki Muharrem (Muammer) Sevgili ile 45 yaşındaki Halil Kayış için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        5 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

        Günler süren çalışmaların ardından Halil Kayış'ın cansız bedeni, 27 Aralık 2024 gecesi Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

        1 SENEDİR HABER YOK

        Teknede bulunan Muammer Sevgili'ye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

        CENAZE NAMAZI KILINACAK

        Karabahçe açıklarında balık teknesinin batması sonucu denizde kaybolduğu değerlendirilen Sevgili'nin bulunamaması üzerine ailesi ve yakınları tarafından gıyabi cenaze namazı kılınması kararlaştırıldı. Muammer Sevgili için gıyabi cenaze namazı, 24 Aralık Çarşamba günü Karabahçe Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?