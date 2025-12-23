Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl denizde kaybolan 52 yaşındaki balıkçı, aradan geçen bir yıla rağmen bulunamadı.

KAYBOLAN 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

İHA'nın haberine göre olay; 22 Aralık 2024 tarihinde Costal Limanı'ndan denize açılan ve Yeşilırmak açıklarında ilerlerken kendilerinden haber alınamayan balıkçı teknesinde bulunan 52 yaşındaki Muharrem (Muammer) Sevgili ile 45 yaşındaki Halil Kayış için arama çalışmaları başlatılmıştı.

5 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Günler süren çalışmaların ardından Halil Kayış'ın cansız bedeni, 27 Aralık 2024 gecesi Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

1 SENEDİR HABER YOK

Teknede bulunan Muammer Sevgili'ye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

CENAZE NAMAZI KILINACAK

Karabahçe açıklarında balık teknesinin batması sonucu denizde kaybolduğu değerlendirilen Sevgili'nin bulunamaması üzerine ailesi ve yakınları tarafından gıyabi cenaze namazı kılınması kararlaştırıldı. Muammer Sevgili için gıyabi cenaze namazı, 24 Aralık Çarşamba günü Karabahçe Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak.