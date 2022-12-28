Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin scootera çarptığı kazada yaralanan Esen Keskin (14), tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre tedavisine devam edilen A.E.K.'nin (14) ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kazadan sonra tutuklanan sürücü Mustafa T.'nin (27) ise tahliye edildiği belirtildi.
Kaza, 7 Ekim'de meydana geldi. A.E.K. yönetimindeki scootera Mustafa T. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada A.E.K. ile arkasındaki arkadaşı Esen Keskin yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.
SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ
Yaralılardan A.E.K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Keskin ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren A.E.K. ile Esen, operasyon sonrası entübe edildi. Kazadan sonra polise giderek teslim olan Mustafa T. ise tutuklandı.
ARKADAŞININ SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Kazadan beri entübe halde olan Esen Keskin´in, önceki hafta beyin ölümü gerçekleşti. Keskin dün de 81 günlük yaşam savaşını kaybetti. Esen Keskin´in cenazesi, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
A.E.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Cezaevindeki otomobil sürücüsü Mustafa T.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.
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