Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı Sparta Prag'dan sezon sonuna olarak kiraladı. Çekya ekibine geçtiğimiz sezonun başında 2 milyon Euro bonservisle satılan Semih, 2011 ile 2017 yılları arasında Sarı-Kırmızılı takımın formasını terletmişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2019

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Habertürk Spor, Semih Kaya'nın Galatasaray'a döneceğini 9 Ocak'ta okuyucularına duyurmuştu.

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"YUVAMDA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, transferinin gerçekleşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Semih Kaya, yeniden yuvasında döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. Galatasaray forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra geçen sezonun başında Çekya'nın Sparta Prag takımına transfer olan defans oyuncusu Semih Kaya, 1.5 sezonun aranın ardından sarı kırmızılı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.