Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Siber suç operasyonunda 223 gözaltı! | Son dakika haberleri

        Siber suç operasyonunda 223 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 il merkezli 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik emniyetimiz tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siber suç operasyonunda 223 gözaltı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 il merkezli 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik emniyetimiz tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

        Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini kripto varlık aracılığıyla satın aldıkları, oltalama (Phishing) siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan 'ürün bedeli, vergi' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın bilgisi ve rızası dışında banka hesaplarından kredi çekip, kendi hesaplarına transfer ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Giresun, Isparta, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Yalova ve Sakarya merkezli İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Van, Malatya, Antalya, Samsun, İzmir, Diyarbakır, Adana, Batman, Bitlis, Kayseri, Aksaray, Niğde, Ağrı, Konya ve Tokat olmak üzere toplam 31 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

        Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK'ımızı operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!