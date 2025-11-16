Yoğun kar yağışı ve tipi, bazı illerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Birçok yol trafiğe kapandı, sürücüler araçlarıyla yollarda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, kapanan güzergâhları açmak ve araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI 46 YERLEŞİM YERİNDE YOL KAPADI

DHA'nın haberine göre; Sivas'ta iki gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent genelinde 46 yerleşim yerinin yolu kapandı.

REKLAM

Kent genelinde, iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlere yoğun olarak yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Koyulhisar ve Hafik ile bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışması başlattı.

YOĞUN KAR MUŞ'U ETKİSİ ALTINA ALDI

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere kar yağdı. Tipiyle birlikte etkili olan sağanak sebebiyle Muş ve Varto ilçesine bağlı 14 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. İş makinelerinin açtığı yolda sürücüler dikkatli bir şekilde ilerledi.

Bu arada yüksek kesimlerdeki yaylalarda otlatılan hayvanlar da kar yağışı sonrası köylere indiriliyor. ŞIRNAK'TA 6 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlatarak kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Ekiplerin, yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. VAN'DA KAYMAKAMLIK UYARDI Van'ın Bahçesaray ilçesinde kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi ile bölgede rakımı yüksek kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Van'ın ilçelerinde dün gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı. Bahçesaray Kaymakamlığı, sürücülerin dikkatli olmaları yönünde kaymakamlığın sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Açıklamada, “Karabet Geçidi ve ilçemizin yüksek rakımlı diğer bölgelerinde yaşanması muhtemel olumsuz hava koşulları sebebiyle muhtemel can ve mal kayıpların önlemek için; kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz, çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması önemle rica olunur” denildi.

HAKKARİ'DE KARDA MAHSUR KALANLARI BELEDİYE EKİBİ KURTARDI Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımda mahsur kalan iki yolcu minibüsü, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Hakkari’de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. 2 bin 600 rakımlı Şivekür Tepesi ile Mergabütan Kayak Merkezi ve Durankaya Beldesi güzergâhında seyreden iki yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolcuların durumu bildirmesi üzerine karla mücadele ekipleri, jandarma nezaretinde hızla bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleri ile yolu yoğun kardan temizleyerek iki minibüsü güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmalar sonucunda Durankaya yolu ve kayak merkezi bağlantısı tekrar ulaşıma açıldı. Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, ilçenin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyünün yolu ise tamamen karla kaplandı. Meteorolojinin bölge için yaptığı uyarının ardından başlayan karla karışık yağmur, yerini kısa sürede yoğun kar yağışına bıraktı. İlçe merkezinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, özellikle İran sınırındaki Çobanpınar köyünde yolları tamamen karla kapladı.

Öte yandan, bölgede karla karışık yağışlar devam ederken, ilgili ekiplerin muhtemel bir olumsuz duruma karşı hazır bekletildiği bildirildi. MALATYA'DA 4 TURİST MAHSUR KALDI Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı'nda araçlarıyla mahsur kalan 4 turist ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Pütürge ilçesinde Nemrut Dağı'nı ziyaret eden 4 turist bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan turistler ekiplere teşekkür etti. KAYSERİ'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız, Pınarbaşı, Yahyalı ve İncesu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı. Kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşıma kapanan yolları açtı.

Ekipler, kış boyunca 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını yürütecek. ORDU-SİVAS YOLU KAPANDI Ordu-Sivas kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sonucu Ordu’nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne ulaşım sağlanamaz hale geldi. Özellikle Iğdır Ormanları mevkiinde kar kalınlığının artması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü ve polis ekiplerinin yeniden trafiğe açmak için yapılan çalışmaların ardından yolun açıldığı öğrenildi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Bazı mahallelerde meydana gelen elektrik kesintilerine ekipler tarafından müdahale edilirken, bazı yayla yollarına da ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. SİİRT'TE KAR MAHSUR BIRAKTI Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Yolda mahsur kalan 4 araç, ekipler tarafından kurtarıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle ilçeye bağlı Geçittepe grup köy yolunda 4 araç yolda mahsur kaldı.