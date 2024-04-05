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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi! 5 Nisan 2024 sigara zammı sonrası güncel fiyatlar ile en düşük sigara fiyatı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Sigaraya zam geldi! 5 Nisan 2024 zammının ardından güncel sigara fiyatları

        Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan son sigara zammının ardından 5 Nisan Pazartesi günü bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar zam sonrası yeni sigara fiyatları listesini paylaştı. İşte, 5 Nisan 2024 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 10:06 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:06
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        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sigara zammını duyurdu. Dün gelen sigara zammı sonrası başka bir grubun daha fiyatları yükseldi. İşte, 5 Nisan 2024 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...

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        SİGARAYA ZAM GELDİ!

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Dündar zammın ardından geçerli olan yeni sigara fiyatlarını da duyurdu.

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        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

        5 TL'nün üzerinde yapılan son zamla birlikte Philip Morris sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 60 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 67 TL oldu.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yapılan yeni zammı 5 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

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