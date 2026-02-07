Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Siirt’te devrilen kamyonun şoförü öldü | Son dakika haberleri

        Siirt’te devrilen kamyonun şoförü öldü

        Siirt'in Şirvan ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santrali (HES) inşaatında yan yatan kamyonda sıkışan şoför Tayran Atun , hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:53 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen kamyonda can verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt’in Şirvan ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santrali (HES) inşaatında yan yatan kamyonda sıkışan şoför Tayran Atun (65), hayatını kaybetti.

        KONTROLDEN ÇIKARAK YAN YATTI

        Kaza, dün gece saatlerinde, Yağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. HES şantiyesinde, Tayran Atun’ın kullandığı kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta sıkışan Tayran Atun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Atun’un cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Türkiye'de diri fay sayısı 600'ün üzerine çıkacak

        İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye diri fay haritasında değişiklik olacağını belirtip, "Türkiye'de özellikle 2023'ten sonra büyük depremden sonra Türkiye'deki faylar sıfırdan ele alındı. Haritamızda yer almayan di...
        #Siirt
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?