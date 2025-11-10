Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sındırgı'da peş peşe depremler!

        Sındırgı'da peş peşe depremler!

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası etkisini sürdürüyor. İlçede saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde, saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde, saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde, saat 06.08'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremler, çevre il ve ilçelerde de hissedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 21:31 Güncelleme: 11.11.2025 - 06:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da peş peşe depremler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        SAAT 00.02'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

        AA'nın haberine göre; Sındırgı ilçesinde, bu kez saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        REKLAM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntılar, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

        SAAT 04.54'TE 4,1'LİK DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 8,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        SAAT 06.08'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

        Sındırgı'da saat 06.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Peş peşe yaşanan sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Balıkesir
        #Sındırgı
        #Deprem
        #son depremler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Bakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi
        Bakan Fidan ABD ziyaretini değerlendirdi
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?