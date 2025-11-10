Sındırgı'da peş peşe depremler!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası etkisini sürdürüyor. İlçede saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde, saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde, saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde, saat 06.08'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremler, çevre il ve ilçelerde de hissedildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SAAT 00.02'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU
AA'nın haberine göre; Sındırgı ilçesinde, bu kez saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntılar, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
SAAT 04.54'TE 4,1'LİK DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SAAT 06.08'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Sındırgı'da saat 06.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Peş peşe yaşanan sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.