Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, dün doktorun yazdığı ilaçları almak için eczaneye giren bir kadının oğlu, su isteyip ağlamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen kadın, bunun üzerine bebek arabasından çıkardığı su şişesini çocuğuna verdi. Ancak küçük çocuk, yanlışlıkla şişenin kapağını yuttu.

KARNINA BASKI YAPIP SIRTINA VURDU

DHA'da yer alan habere göre paniğe kapılan kadın, çığlık atmaya başladı. Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği Başkanı olan eczane sahibi İlhan Durgut, küçük çocuğa müdahalede bulundu. İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun karnına baskı uygulayıp sırtına vurdu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çocuğun boğazına kaçan kapak çıkarken, büyük şok yaşayan anne, ağlayan çocuğunu kucağına alarak sarıldı. Yaşanan olay, eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı.