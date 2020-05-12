Son dakika şoke eden olay... Avrupa'ya giden tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi! - Haberler

AA

Edirne'de alınan bilgiye göre, Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu. Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.