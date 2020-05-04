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HaberlerGündemSon dakika şoke eden savunma... Kumar oynarken yakalanan kadın "altın günümüz vardı" dedi! - Haberler
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Kumar oynarken yakalanan kadın "altın günümüz vardı" dedi!

Adana'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kumar oynadığı tespit edilen 34 kişiye, 101 bin 794 lira para cezası uygulandı. Baskın sırasında yakalanan bir kadın "altın günü" yaptıklarını savundu

kumar baskını
AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kumar oynatıldığını belirlediği 6 adrese operasyon düzenledi.

TIBBİ MASKE ÜRETİM ATÖLYESİNDE KUMAR

AA'da yer alan habere göre ekipler, tıbbi maske ve tulum üretimi için izni bulunan tekstil atölyesi, çiftlik, iki kahvehane ve iki eve yaptığı baskınlarda 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bir kadın şüpheli, polislere, kumar oynamadıklarını, "altın günü" için toplandıklarını iddia ederek kendisini savundu.

101 BİN 794 LİRA PARACEZASI

Kahvehanelerden birinin ise arka tarafında da kapı bulunduğu, kumar oynamak için gelenlerin buradan içeriye alındığı belirlendi. Toplam 34 kişiye "kumar oynamaktan", "sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan" 101 bin 794 lira idari para cezası verildi.

8 BİN 450 LİRAYA EL KONULDU

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı" ileri sürülen şüpheliler Vildan A. ve Hülya K. ile Emin K, Özcan S, Orhan Ö. ve Savaş B. hakkında ise adli işlem başlatıldı. Adreslerdeki aramalarda oyun kağıtları ve pulları ile 8 bin 450 liraya el konuldu.

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