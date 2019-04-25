Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun 40 km doğusunda yer alan Pugoda kentinde bir patlama daha meydana geldi.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

SALDIRGANLARDAN 8'İNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sri Lanka'da 2'si Türk, 359 kişinin hayatını kaybettiği 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede meydana gelen toplam 8 patlamadan sorumlu olan 9 kişiden 8'inin kimliğinin belirlendiği duyuruldu.



Sri Lanka polisi basın sözcüsünün yaptığı açıklamada, patlamaları gerçekleştiren 9 kişiden 8'inin kimliğinin belirlendiği duyuruldu. Açıklamada, Pazar günü gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak 60'tan fazla şüphelinin gözaltında olduğu ve bunlardan 36'sının da an itibariyle sorguda olduğu belirtildi. Ayrıca bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli paketin ve 2 motosikletin kontrollü patlatıldığı ve şüpheli kişi ve araçlara yönelik araştırmanın devam ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı.



SALDIRILARI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ



Sri Lanka basını 359 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu. Örgütün sosyal medya hesabından açıklamanın yapıldığı ancak bir kanıt sunulmadığı belirtildi.



OTOBÜS TERMİNALİNDE 87 ADET PATLAYICI BULUNDU



Sri Lanka Polis Müdürlüğü, Fort Otobüs Terminali'nde 87 adet patlayıcının ele geçirildiğini; soruşturmanın sürdüğü, henüz bunla alakalı kimsenin gözaltına alınmadığını duyurdu.



İLK ALTI PATLAMADA KİLİSELER VE OTELLER HEDEF ALINDI



Patlamalar, Katuwapitiya (Katana'da) ve Batticaloa'daki 3 kilise ile Kolombo´daki 3 otelde meydana geldiğini duyurdu. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından Kolombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.



YEDİNCİ PATLAMA DEHİWALA'DA



Yedinci patlama Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia'da patlamanın gerçekleşti. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.



SEKİZİNCİ PATLAMA DEMATAGODA'DA



Sekizinci patlama Kolombo'nun Dematagoda banliyösünde yer alan Mahavila Udyana yolunda gerçekleşti. Polis ekiplerinin saldırılarla alakalı olduğu düşünülen bir şüphelinin evine yönelik operasyon düzenledikleri sırada patlamanın oldu. Patlamada 3 polis hayatını kaybetti.



BİR MİNİBÜS VE MOTOSİKLET KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI



Kolombo şehrinde St. Anthony's Kilisesi yakınında dün park halindeki bir minibüsteki düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak patlatıldı. Bugün de yine başkenti Kolombo'da bir sinema yakınlarında şüpheli olarak görülen bir motosiklet uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatıldı. Güvenlik kuvvetlerinin Savoy Sineması yakınında park halinde bir motosikletten şüphelenmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağırıldı. Ekipler motosikleti kontrollü şekilde patlattı.



SRİ LANKA'DA HAVALİMANI YAKININDAKİ ŞÜPHELİ PAKETTEN BOMBA ÇIKTI



Sri Lanka'da havalimanı yakınında önceki gün tespit edilen paketten bomba çıkmış, bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmişti. Sri Lanka güvenlik kuvvetleri, Negombo şehrinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı yakınında bir şüpheli paketi fark ettiklerini; bomba imha uzmanlarının incelediği paketten bomba çıktığını, bombanın uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.