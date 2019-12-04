Yoğun bir katılım olduğu duruşma Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Duruşmada bugün karar çıkması bekleniyor.
5. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı, sanık Çağatay Aksu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet, “cinsel saldırı” ve “alıkoyma” suçlarından 39 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Berk Akand’ın ise aynı suçlara yardımdan toplam 31 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.
Dava son savunmaların alınmasının ardından kararın bugün açıklanması bekleniyor.
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