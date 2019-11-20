Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, yoğun bir katılımın olduğu duruşmada Şule Çet'in erkek arkadaşı Furkan C. tanık olarak dinlendi.

Furkan C. özetle şunları söyledi:

“1,5 yıllık ilişkimiz vardı. Sorunlu bir ilişkimiz olmadı. İş nedeniyle aramızda normal bir soğukluk vardı. Ölümünden 3-5 gün önce benim iş yerime geldi, sonra patronları ile görüşeceğini söyledi. Öldüğü gün telefonla görüştüğünü söyledi. Sabah 11’de beni Şule’nin aynı iş yerinde çalışan arkadaşı arayarak, Şule’nin öldüğünü söyledi. En son yüz yüze 3 veya 4 gün önce görüştüm. Ondan sonra olay gününe kadar konuşmadım. Utanarak söylüyorum. Şule ile cinsel birlikteliğimiz vardı. Tahminin son ilişkimiz olaydan 9-10 gün önce oldu. Psikolojik durumu iyiydi. İlaç kullanmıyordu. Köpeği ile çok mutluydu. Son günlerde herhangi bir sıkıntısı yoktu. Psikolojik rahatsızlıkla hastaneye gittiğine şahit olmadım.”

SANIKLAR CEZAEVİNDE MEKTUPLAŞMIŞ

Sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu cezaevinde birbirlerine yazdıkları mektup dava dosyasına girdi. Çet’in avukatları neden mektup yazdıklarına dair sanıklara soru yöneltti. Sanıklar dava ile gelişmeleri paylaşmak için mektuplaştıklarını söyledi. Sanık Çağatay Aksu “Ya beraber çıkarız, ya beraber batarız” ifadesini neden kullandığını sordu. Aksu, “Gayet normal, sosyal medyada, yapılan yanlış haberlerde durum ortada. Ne maksatla sordunuz anlamadım” dedi.

YUHALAMA SESLERİ

Duruşmada Çet avukatı sanıklara ait dokuların Çet’in tırnakları arasında bulunduğunu söyledi. Bu ifadeye sanık avukatları itiraz etti. Bir sanık avukatı, “Adli Tıp raporunda sadece Akand’ın dokusu var. Çağatay’ın değil. Dosyaya hakim değilsiniz. Şov yapmayın” dedi. Bu ifadeler üzerine salonda yuhalama sesleri yükseldi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından dava açılmıştı.