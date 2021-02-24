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Suriyeli çiftin 'korona düğünü', polis baskınıyla sonlandı

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken düğün salonundaki Suriyeli çiftin düğünü polis baskınıyla sonlandı. Çevre sakinlerinin şikâyetiyle harekete geçen polis, salonda yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu tespit etti. Gelin ve damat ile işletme sahibine toplam 10 bin 406 TL para cezası uygulandı. Polis baskınıyla yarıda kalan düğünden çıkanlar, cep telefonu ile görüntülendi

BASILDILAR| Son dakika: Suriyeli çfitin korona düğünü yarıda kaldı
DHA

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken düğün salonunda düğün yapan Suriyeli çifte ve işletme sahibine para cezası uygulandı.

Altındağ ilçesinde cadde üzerinde bulunan ve salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken düğün salonundan dün müzik sesi geldiğini fark eden çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu. Salonu kontrol eden polis ekipleri, içeride düğün yapıldığını gördü. Evlenen Suriyeli çift için gerçekleşen düğünde yaklaşık 150 Suriyelinin bulunduğu belirlendi.

GELİN VE DAMAT İLE İŞLETME SAHİBİNE CEZA

Müzik eşliğinde eğlenen gelin ve damadın yakınları, polisin uyarısıyla salondan çıkıp, evlerine gitti. Polis, gelin ve damat ile işletme sahibine toplam 10 bin 406 lira TL para cezası uyguladı. İşlemlerin ardından gelin ve damat da salondan ayrıldı. Polis baskınıyla yarıda kalan düğünden çıkanlar, cep telefonu ile görüntülendi.

'O KADAR İNSAN NE ARA ÇIKTI DÜĞÜN YAPTI, ANLAMADIK'

Çevre sakinlerinden Sami Aktı, düğün salonundan müzik sesi gelince polise haber verildiğini anlatarak, "İlk başta biz deneme yapıyorlar sandık. Müzik sesinden sonra şikayet ettiler ve polis geldi ve kalabalığı dağıttı. En az 150 kişi vardı içeride, hepsinin düğün elbiseleri vardı, giyinip gelmişler. Polis düğün salonuna giderek tutanak tuttu. O kadar insan ne ara çıktı düğün yaptı biz anlamadık. Aşağıya indiğimizde gelin ve damadı da gördük. Yasak olduğunu bildikleri için geceden iyice tertiplenmişler; ama polisin baskınıyla düğün sona erdi" dedi.

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