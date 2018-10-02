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Son dakika: Taksim'deki tecavüz dehşeti davasında karar çıktı

Son dakika haberi... Taksim'de iki kadından birinin bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin davada karar çıktı. Ayrı ayrı sanık Engin K.'ya toplam 24 yıl hapis, sanık Dursun A.'ya ise 20 yıl hapis cezası verildi

02.10.2018 - 13:19 | Güncelleme: DHA

 

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Engin K., ve Dursun A., getirilirken şikayetçi F.E.’yi ise avukatı Binnur Açış ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nuray Yiğit temsil etti.

DNA’SI UYUMLU ÇIKTI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Kriminal Polis Laboratuarında yapılan inceleme sonucunda sanıklardan Engin K.’nın DNA’sının olay yerinde bulunan eşyalardaki leke örnekleriyle uyumlu olduğu yönünde rapor okundu.

RAPORU KABUL ETMEDİ

Sanık Engin K., önceki savunmalarını tekrar ederek kriminal raporu kabul etmediğini söyledi.

 

'SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Şikayetçi F.E.’yi ise avukatı Binnur Açış, “Müvekkili ilk omuzuna alıp götüren şahıs hakkında henüz dava açılmayan Rıdvan isimli şahıstır. Engin değildir. Bunun dışında sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

'HERHANGİ BİR EYLEMDE BULUNMADIM'

Sanık Dursun A.’da önceki savunmalarını tekrar ederek Benim tarafımdan mağdureye karşı herhangi bir eylemde bulunulmamıştır” dedi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Mahkeme heyeti, “Nitelikli cinsel saldırı”, ve “Hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından sanık Engin K.’yı toplam 24 yıl, sanık Dursun A.’yı ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YARALAMADAN BERAAT

Mahkeme heyeti, sanık Engin K.’nin üzerine atılı diğer mağdur E.Y.’nin “kasten yaralama” suçunu işlemediğinin anlaşıldığını belirterek beraatına hükmetti.

 

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