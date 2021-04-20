Tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tornacı Ahmet Yıldız ile kendisiyle aynı apartmanda evi bulunan kardeşi Agah Yıldız arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Agah Yıldız evinden pompalı tüfeğini alıp, ağabeyi Agah Yıldız'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ahmet Yıldız kanlar içinde yığıldı.

Silah sesini duyan mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, ağabeyini öldüren Agah Yıldız'ı gözaltına aldı. Sık sık kavga eden kardeşlerin, son olarak dün gece de gürültü nedeniyle tartıştığı öğrenildi.