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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü

        Sağlık Bakanı Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:04
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        Eris varyantı Türkiye'de
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü açıkladı.

        Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.

        Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

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