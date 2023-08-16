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        Haberler Sağlık "Sonbaharda Eris varyantının önüne geçmek için aşı yapılmalı"

        "Sonbaharda Eris varyantının önüne geçmek için aşı yapılmalı"

        Acil Tıp Uzmanı Dr. Gül Deniz Özkan, Eris varyantının sonbaharda pik yapabileceğini söyleyerek, "Covid-19 aşıları toplumda bağışıklık oluşturdu, eski pandemi zamanlarına dönmeyiz ancak son aşı dozlarının üzerinden uzun zaman geçti. Bu virüslerin yeni mutasyonları olacak, sonbaharda salgının ciddi bir piki olabilir. Bunun önüne geçmek için varyant aşısının yapılması gerekebilir" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:16
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        Eris varyantı uyarısı! Sonbaharda önüne geçmek için...
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        Acil Tıp Uzmanı Dr. Gül Deniz Özkan, Eris varyantının Covid-19 pandemisindeki gibi baş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık ve yorgunlukla gözlemlendiğini söyledi.

        Bağışıklık sisteminde sorun olan ve ileri yaştaki kişilerde bütün varyantların zatürreye neden olduğunu aktaran Dr. Özkan, şunları kaydetti: “İnsanların kapalı ortamda bulunmaları, bazı sosyal aktiviteleri maskesiz, korunmasız olarak yapmaları beraberinde aşı geçmişi olan kişilerin aşısının üzerinden zaman geçmiş olması ve Covid geçirme dönemlerinin üzerinden de zaman geçmiş olması bulaşmayı tetikliyor. Aşılar, geçirilen Covid-19 toplumda bağışıklık oluşturdu. Eski pandemi zamanlarına dönmeyebiliriz ancak son aşı dozlarının üzerinden uzun zaman geçti. Bu virüslerin yeni mutasyonları olacak, o nedenle sonbaharda salgının ciddi bir piki olabilir. Bunun önüne geçmek için varyant aşısının yapılması gerekebilir.”

        EL HİJYENİ, MASKE VE SOSYAL MESAFE EN ETKİLİ YÖNTEM

        Bağışıklık sisteminde anormallik olmayan hastalar için daha hafif seyredebileceğini aktaran Dr. Özkan, korunma yöntemlerini de şöyle özetledi: “Covid-19 pandemisinde olduğu gibi korunma yöntemleri benzer şekilde. El hijyeni, maske ve sosyal mesafe kurallarımız bizi sadece bu varyanttan değil mevsimsel bulaşıcı virüslerden de korumada en etkili yöntem. Kişi halsizlik, yorgunluk ve Covid benzeri semptomları hissettiği zaman kendini izole etmeli ve kapalı ortamda çok fazla vakit geçirmemeli.”

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        #Eris varyantı
        #Covid-19
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