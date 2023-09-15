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        Haberler Gündem 3. Sayfa Devlet hastanesinde sahte hemşire! - Güncel Haberler

        Devlet hastanesinde sahte hemşire!

        Ordu'da, Ünye Devlet Hastanesi'nde sahte hemşire olduğu iddiası üzerine, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ünye Devlet Hastanesi yönetimi de savcılığa suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:57
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        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
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        Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi'nde, hemşire kıyafeti giyen kadının acil servis koridorlarında dolaşıp, bekleme salonundaki koltuklarda oturduğunu gören personel, tanımak için sorular sordu.

        TUTARSIZ CEVAPLAR VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre sorulara bazen tutarsız cevap alınıp, bazı sorularının da yanıtsız kalmasıyla konu, hastane yönetimine bildirildi.

        HASTANEDEN KAÇTI

        Bu sırada kadın hastaneden kaçtı. Personelin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen hastane yönetimi, hemşire kıyafetli kadının farklı günlerde hastaneye gelip Acil Servis koridorlarında dolaştığını ve bekleme alanında oturduğunu tespit etti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Ünye Devlet Hastanesi tarafından konu Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilirken, müdürlük konuyla ilgili inceleme başlattı.

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        GERÇEK İSMİ ARAŞTIRILIYOR

        Ortadan kaybolan sahte hemşirenin sosyal medya hesaplarında Rabia Y. ismini kullandığı ancak adının gerçek olup olmadığının henüz tespit edilemediği öğrenildi.

        HASTANE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Ünye Devlet Hastanesi yönetimi de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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        #sahte hemşire
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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