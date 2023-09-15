Galatasaray açıkladı: Leo Dubois, Başakşehir'de!

Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Galatasaray'da yolların ayrılması planlanan isimlerden Leo Dubois için flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızlılar, Fransız sağ bek oyuncunun Başakşehir'e kiralandığını duyurdu.

Dubois'in maaşının 1.2 milyon eurosunu Galatasaray, 500 bin eurosunu ise Başakşehir karşılayacak.

Dubois, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almamıştı.

2022-2023 sezonunun başında Lyon'dan Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Fransız sağ bek, sarı kırmızılı forma ile 28 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.