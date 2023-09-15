O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı! İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de, kolundaki çantası aniden alev alan Doğukan B. ile yanında bulunan Sinan A. gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Şans eseri herhangi bir can kaybına yol açmayan patlama anı görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, patlayıcı düzenek bulunan çantayı AVM'de bulunan ünlü bir giyim markasının mağazasına bırakacakları saptandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz ay İstanbul'da kritik bir operasyona imza attı.

ÇANTA BİR ANDA ALEV ALDI DHA'da yer alan habere göre Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde dolaşan Doğukan B. 'nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev almaya başladı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Çantanın durup dururken yanan şüpheli ihbar üzerine yanındaki Sinan A. ile gözaltına aldı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Görüntülerde iki şüpheli yürürken bir anda patlama oluyor. Bu sırada şüphelilerin yanından geçenler de büyük panik yaşıyor. REKLAM

PATLAYICI MADDE ALDIKLARINI İTİRAF ETTİ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.'nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.'nin yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti.

ÇANTANIN BİLMEDİKLERİ NEDENLE PATLADIĞINI SÖYLEDİLER S.D.'nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini, daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM'ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.

ORMANA DA DÜZENEK YERLEŞTİRMİŞLER Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi'deki Kent Ormanı'na da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini itiraf etmesi üzerine ormanda arama yapıldı.

ISIYA DUYARLI 3 DÜZENEK BULUNDU Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi.