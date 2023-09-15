Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure şehrindeki uçak fabrikasını ziyaret etti. Anadolu Ajansı Giriş: 15.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:58 facebook

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Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Kim, ülkeye yaptığı resmi ziyareti kapsamında Rusya Birleşik Uçak Şirketinin (UAC) şubesi olan Komsomolsk-na-Amure'deki Yuri Gagarin uçak fabrikasına giderek, incelemelerde bulundu. Kim'e, Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov eşlik etti.

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Kim ve beraberindeki heyet, fabrikanın mühendislik merkezi ve üretim atölyelerini gezdi. Kim'e fabrikanın tasarım bölümünde mühendislerin modern uçakların geliştirilmesinde kullanılan dijital teknolojiler gösterildi.