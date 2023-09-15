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Özge Yağız'dan aldatma iddiasına yanıt Eski sevgilisi Gökberk Demirci'yi rol arkadaşı Burak Berkay Akgül ile aldattığı iddia edilen Özge Yağız, konuyla ilgili açıklama yaptı: Hayatımda kimse yok Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:57 facebook

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Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu olan Gökberk Demirci ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz ay sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Yağız, nikâh hazırlıklarına başlamıştı. İkili, kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

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İHANET İDDİASI



O günlerde Özge Yağız'ın rol arkadaşı Burak Berkay Akgül da sevgilisi Hira Koyuncuoğlu ile ilişkisini noktaladı. Birkaç gün önce, Yağız'ın Gökberk Demirci ile beraber olduğu dönemde Akgül ile de birliktelik yaşamaya başladığı, evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisini aldattığı iddia edildi.