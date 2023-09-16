Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu! İzmir'de, alkollü oldukları iddia edilen 25 yaşındaki genç yazar Tarık Yılmaz ile arkadaşı, 28 yaşındaki Oğuzhan Alin, motosiklet ile kaza yaptı. Kazada, Tarık Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Oğuzhan Alin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan kısa bir süre önce Oğuzhan Alin'in bir barda Tarık Yılmaz'ı kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de kaza, saat 02.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile seyir halinde olan Tarık Yılmaz (25) ile Oğuzhan Alin (28), Bayraklı yönünden Konak istikametine giderken sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İKİ GENÇ YOLA SAVRULDU DHA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan ve henüz kimin kullandığı tespit edilemeyen motosiklet devrilirken, üzerinde bulunan genç yazar Tarık Yılmaz ile spor antrenörü olduğu öğrenilen Oğuzhan Alin yola savruldu.

DEMİR BARİYERLER YİNE CAN ALDI Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosikletten savrulduktan sonra demir bariyerlere çarpan Tarık Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

ARKADAŞININ DA DURUMU CİDDİ Ağır yaralanan Oğuzhan Alin ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Alin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAZA ÖNCESİNDE PAYLAŞIM YAPMIŞLAR Oğuzhan Alin'in kaza öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Görüntülerde Bornova ilçesindeki bir barda, Oğuzhan Alin sosyal medyada paylaşmak için bir görüntü kayda aldığı sırada, Tarık Yılmaz'ın kendisini çekmesini istiyor.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM Alin, kamerayı Tarık Yılmaz'a çevirerek, "Puslu bakışları ile Tarık Yılmaz, kendisi yazar iki kitabı var, ama konuşamıyor, olsun" dediği görüldü.

GENÇ YAZAR İKİ KİTABA İMZA ATMIŞTI Öte yandan, 'İnsan Bu Dünyaya Ait Mi' ile 'Düşünür Ya İnsan Sonuçta' isimli kitapların yazarı olduğu öğrenilen Tarık Yılmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.