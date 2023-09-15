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        Haberler Dünyadan Kate Moss kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu - Magazin haberleri

        Kate Moss kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu

        Güzelliğini en iyi ifade etmek için som altından bir büstü yapılarak British Museum'da sergilenen Kate Moss tanınmaz halde. Güzelliğinden eser kalmayan 49 yaşındaki Moss'u olduğundan çok daha yaşlı görünmesinin nedeni kötü alışkanlıklar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:48
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        Güzelliğiyle öylesine nam salmıştı ki som altın bir büstü bile yapıldı. Hatta 400 bin sterline satışa çıkarılan o büst British Museum'da sergilendi.

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        Ünlü İngiliz model Kate Moss, babası ve arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bir yemekte objektiflere yansıdı. Bir ara restoranın dışına çıkan Moss, sigara içme alışkanlığını sürdürürken görüntülendi.

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        49 yaşındaki Kate Moss'un yüzünün görüntüsünün eski halinden çok uzak olduğu ve bir hâyli kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü modelin bu fotoğraflarının ardından uzmanlar Moss'un son halini masaya yatırdı.

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        SEBEBİ; KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI

        Uzmanlar Kate Moss'un son görünümünün nedeninin; İngiliz modelin kötü alışkanlıklarından dolayı olduğunu ifade etti. Moss'un sigara, alkol kullanımının ve sabahın ilk ışıklarına dek süren partilere katılmasının fiziksel görünümünü etkilediği ileri sürüldü.

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        "HAYAT TARZIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİM" DEMİŞTİ

        Kate Moss, daha önce yaptığı açıklamada hayat tarzını tamamen değiştirdiğini söylemişti. Geceleri erken yattığını, hatta yoga yapmaya başladığını anlatan ünlü model, sabah ise erkenden uyandığını ifade etmişti.

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        "YOGANIN ÇOK FAYDASINI GÖRDÜM"

        Eğer 8 saat uyumazsa ertesi gün kendini çok halsiz hissettiğini sözlerine ekleyen Moss, stresle baş etme konusunda yoganın çok faydasını gördüğünü de açıklamıştı.


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        Kate Moss, detoks için sık sık Bodrum'a geliyor.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News

        #Kate Moss
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