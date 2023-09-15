Haberler Dünyadan Kate Moss kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu - Magazin haberleri

Kate Moss kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu Güzelliğini en iyi ifade etmek için som altından bir büstü yapılarak British Museum'da sergilenen Kate Moss tanınmaz halde. Güzelliğinden eser kalmayan 49 yaşındaki Moss'u olduğundan çok daha yaşlı görünmesinin nedeni kötü alışkanlıklar Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:48 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Güzelliğiyle öylesine nam salmıştı ki som altın bir büstü bile yapıldı. Hatta 400 bin sterline satışa çıkarılan o büst British Museum'da sergilendi.

2 Şurada Paylaş!







Ünlü İngiliz model Kate Moss, babası ve arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bir yemekte objektiflere yansıdı. Bir ara restoranın dışına çıkan Moss, sigara içme alışkanlığını sürdürürken görüntülendi.