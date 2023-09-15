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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel adaylığını açıklıyor! - Haberler

        CHP'de genel başkanlık yarışı başladı, Özgür Özel adaylığını açıkladı

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıkladı. Beraberinde bazı milletvekilleri ile açıklama yapan Özel, hazırladığı tutum belgesini de paylaştı. Özel açıklamasında, "Değişim inancı hayal kırıklığına dönüştü. Partimizin seçilecek sıralardaki 39 vekili başka partilere vermesi büyük bir yara açmıştır. Partilerle imzalanan protokollerin bilgilendirmesi de yapılmadı. Danışmanlık kurumu da partiyi işlevsiz hale getirmiştir" ifadelerine yer verdi. Özgür Özel'den sonra eski parti meclisi üyesi Örsan Öymen de CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını duyuracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:56
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        Özgür Özel adaylığını açıkladı
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkanvekili Özgür Özel, adaylığını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "Bu, seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin hikayesidir. İçi yananların sorumluluk duyanların hikayesidir. Bu, Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmeye inananların hikayesidir. Bu bir ilk adımdır ama kararlıdır.

        "DEĞİŞİM İNANCI HAYAL KIRIKLIĞINA DÖNÜŞTÜ"

        Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı kocaman adımdır. Bir büyük iktidar hayalinin ilk adımıdır. En büyük dönüşümler en büyük kırılmaların yaşandığı dönemde yaşanır. Amasız, fakatsız çıkılan yolun ilk adımını atıyoruz. Partimizin yönetimi yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi. Değişim inancı hayal kırıklığına dönüştü.

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        "39 VEKİLİN BAŞKA PARTİLERE VERİLMESİ BÜYÜK BİR YARA AÇTI"

        İttifak siyaseti ittifak kuranların birbirine dönüştüğü bir siyaset olmamalıdır. Partimizin seçilecek sıralardaki 39 vekili başka partilere vermesi büyük bir yara açmıştır. Partilerle imzalanan protokollerin bilgilendirmesi de yapılmadı. Güçlü bir sosyal demokrat siyasi duruş bugün mahrum olduğumuz bir yaklaşımdır.

        "DANIŞMANLIK KURUMU PARTİYİ İŞLEVSİZ HALE GETİRDİ"

        Hedeflediğimiz değişim üretimden yana, gençlerden yana, kadından yana siyasetimizle hayat bulacaktır. Parti içi demokrasi ile de yolumuza devam etmektir. Partinin lideri, kadrosu ve tüzüğü mutlaka değişmelidir. Danışmanlık kurumu partiyi işlevsiz hale getirmiştir. Partide kararları atanmış danışmanlar alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kayıt dışı siyasete asla teslim olmamalıdır.

        "ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Bazı illerde kongre yapılmasının da engellenmesi her şeyden önce bir zihniyet değişimine ihtiyacımız olduğunu ortaya koymaktadır. Kapsamlı bir üye reformu gerçekleştirilmeli ve üyelerin genel başkan dahil parti yönetimini seçmesi sağlanmalıdır. Parti okulu da yenilenmelidir. Sorunu doğru dürüst tespit etmezsek tüm siyasi muhalefet seçmenin gözünde önemsizleşecektir.

        "CHP'Yİ İKTİDAR YAPMAK İÇİN GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM"

        Yaklaşmakta olan yerel seçimin önemi ortadadır. Seçimin kaybedildiğini kabul etmeyen hiçbir şey olmamış gibi davranan bir siyasetin parçası mı olacaksınız yoksa değişimin umudu mu olacaksınız. CHP'deki değişim ülkenin değişimi için ön koşuldur. CHP'yi iktidar yapmak için genel başkan yapmak için genel başkanlığa adayım."

        İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN

        Özel'in açıklamasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

        "AĞLADIĞIM İÇİN GOCUNMUYORUM"

        Özel, grup başkanvekilliğine devam edip etmeyeceği sorusuna da, "Kurultay takvimi netleştiğinde yeni bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun, adaylığını açıklarken ağlaması sorusuna da yanıt veren Özel, "Kameralar önünde 3 kez ağladım. Bunlardan biri yenilenen İstanbul seçimleri sonrasında İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gündü. Diğeri Soma davasında kararın açıklandığı gündü. En sonuncusu da genel başkanın adaylığı açıkladığı grup toplantısıydı. Bunlardan gocunmuyorum" şeklinde cevap verdi.

        Özel, seçilememesi halinde yeni bir oluşumun içerisinde yer alıp almayacağı sorusuna da, "Burası CHP'lilerin baba evidir, partinin neferi olarak çalışmaya devam ederim" dedi.

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