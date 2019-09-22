taziye dönüşü facia

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Taziye dönüşü facia! Otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler

Taziye dönüşü facia! Otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

AA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobilin takla atıp dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Araçta bulunanların taziye için gittikleri Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'nden döndükleri öğrenildi

taziye dönüşü facia

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kenan Taşkın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Ünlüce köyü yakınında dereye yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Cankurtaran, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova Kaymakamlığına vekalet eden Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta bulunanların taziye için Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'ne gittiğini, aracın dönüş yolunda dereye yuvarlandığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Balkonu karıştırdı yanlış kadını vurdu! - Haberler
GÜNDEMBalkonu karıştırdı yanlış kadını vurdu!
Son dakika... Akılalmaz olay! Trafikte kavga darp ölüm! - Haberler
GÜNDEMTrafikte kavga kalp kriziyle son buldu!
Son dakika... Meteoroloji uyardı! 4 kentte sağanak yağış var! - Haberler
GÜNDEMMeteorolojiden önemli uyarı 4 kentte sağanak!
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan açıklamalar
GÜNDEM"Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı"
Düzce'de 3 katlı apartman kül oldu! 2 yaralı
GÜNDEMDüzce'de 3 katlı apartman kül oldu!
MKEK Genel Müdürlüğüne Yasin Akdere getirildi
GÜNDEMMKEK Genel Müdürü belli oldu
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye geldi - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Ankara'da iki aracın gizli bölmelerinden 227 adet telefon çıktı
GÜNDEMAraçların gizli bölmesinden 227 adet telefon çıktı
İstanbul'da kaçak göçmenler polisi görünce otoyolda dağılıp kaçtılar
GÜNDEMPolis silah çekti ama...
Yanan aracını görünce gözyaşlarına boğuldu
GÜNDEMYanan aracını görünce gözyaşlarına boğuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X