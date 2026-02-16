TBMM'de stajyerlere taciz iddiasında itiraz kabul edildi!
TBMM'deki stajyerlere taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi, 3 sanık yeniden tutuklandı, 1 kişi aranıyor
AA'daki habere göre; TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince 9 Şubat'taki duruşmada, sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu ve Halil İlker Güner'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.
İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu ve İbrahim Beşlioğlu'nun tekrar tutuklanmasına karar verdi.
Sanık Halil İlker Güner'i yakalama çalışmaları sürüyor.