TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da kaza Tem Otoyolu Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halindeki bir kamyon, bir hafif ticari araç ve iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.

KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçlar otoyola savrulurken kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. TEM Otoyolu trafiğe kapandı.

ARAÇLAR KALDIRILDI YOL AÇILDI

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırmasının ardından kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazaya karışan 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.