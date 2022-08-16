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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'den Karkamış'a havanlı saldırı
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Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı

Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçeye terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'den Karkamış'a havanlı saldırı
Terör örgütü YPG/PKK'den Karkamış'a havanlı saldırı
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AA

Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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