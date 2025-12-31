Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tokat'ta feci kaza: İkiye ayrılan otomobil sürücüsü ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta feci kaza: İkiye ayrılan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu ikiye bölündü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkunç kaza...Otomobil ikiye ayrıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu ikiye bölündü.

        ARAÇ KONTROLDEN ÇIKARAK AĞACA ÇARPTI

        İHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Zile-Pazar Yolu İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Ali Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Tedavi altına alınan Ali Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!

        Narin Güran cinayetinde amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay 1. Dairesi tarafından onandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar ise bozuldu ve Bahtiyar'ın, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına hükmedildi.

        #TOKAT
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?