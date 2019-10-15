AFP'nin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Yardımcısı Pence'in perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'ın bahçesinde, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonu ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Türkiye'ye gidebileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 13 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek.