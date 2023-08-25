Son dakika: Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı

Son dakika: Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı

Son dakika haberi Teslim olan ABD Eski Başkanı Trump, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı ABD 2020 Başkanlık Seçimlerinde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olan Eski Başkan Donald Trump, 200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyerek serbest kaldı. Yaklaşık 20 dakika hapishanede kalan Trump'ın burada çekilen gözaltı fotoğrafı yayınlandı

ABD Eski Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim oldu. Trump, akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı.

200 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST KALDI

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle nisan ayından bu yana 4. kez gözaltına alınan Trump'ın parmak izi alındı. ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın sabıka fotoğrafının çekildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump serbest kaldı.

GÖZALTI FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılan Trump'ın burada çekilen gözaltı fotoğrafı yayınlandı. Eski Başkan Trump, ülke tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı oldu

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Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Özel uçağına binmeden önce basına açıklamada bulunan Trump, seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve buna hakkı olduğunu belirtti.

Trump, "Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var." dedi.

"Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor." açıklamasında bulunan Trump, hileli olduğunu düşündüğü seçimleri eleştirme hakkı olduğunu tekrar dile getirdi.

AMERİKALILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Trump davasıyla ilgili Amerikan toplumunun ikiye ayrıldığı görüldü.

2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Trump'a yönelik davaları, bazıları ülkede hukukun üstünlüğünün var olduğu ve sistemin çalıştığı yönünde yorumladı.

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Diğerleri ise davaları "cadı avı" olarak nitelendirerek Trump'a destek verdi.

TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Davalıların en geç yarın öğle saatine kadar teslim olması gerekiyor.

*Haberin tüm fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.