Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) arama kurtarma çalışmalarıyla zor durumdaki vatandaşlara yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Dağcılıktan paraşüte, su altı ve su üstü arama kurtarmadan, serbest paraşüte kadar birçok zorlu eğitimden geçen Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP), son olarak Hakkari'de rahatsızlanan 2 dağcıyı kurtardı.
Yoğun eğitimlerin ardından görevlerine başlayan AKİP, zor durumdaki vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarını yürütüyor. İhtiyaç duyulan zamanlarda en kısa sürede göreve hazırlanan AKİP, bir yıl süren zorlu ve kapsamlı eğitimin ardından göreve başlıyor.
Personele dağcılık, kış dağcılığı, su üstü ve su altı, karada ve karlı bölgelerde arama-kurtarma eğitimi veriliyor. Bunların yanı sıra personel haritacılık ve travers, hayatta kalma eğitimleri de alıyor. AKİP'e serbest paraşüt, muharebe arama kurtarma, atış eğitimleri de veriliyor. Temel ilk yardım ve acil servis eğitimlerinin de sonrasında başarılı olanlar "AKİP" olarak TSK bünyesinde görev yapmaya başlıyor.
HAKKARİ'DE DAĞCILARI KURTARDILAR
AKİP son olarak Hakkari'de zor durumdaki dağcılara yardım eli uzattı. Sümbül Dağı'nın kuzey yamaçlarında 21 Temmuz'da tırmanış yapan dağcılardan 2'sinin yüksek rakımdan kaynaklı nabız yüksekliği ve nefes alma güçlüğü yaşaması nedenleriyle yardım istendi.
Bunun üzerine Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda arama kurtarma helikopteri hazırlandı. Pilotlar ve AKİP bir araya gelerek operasyona dair planlama yaptı. Planlamada arazinin sarp yapısı dahil olası tüm olumsuzluklar ele alındı. Kısa sürede yapılan tüm değerlendirmelerin ardından arama kurtarma helikopteri dağcılar için havalandı. Kazazedelerin bulunduğu bölgeye intikal edildiğinde ilk olarak çevre emniyeti sağlandı.
Bunun için 2 AKİP görev yaparken bir başka personel dağcıların yanına ulaşarak sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bölgeye gönderilen bir başka helikopter de saha emniyeti konusunda çalışma yaptı. Rahatsızlanan dağcıların alınmasının ardından arama kurtarma helikopteri bölgeden havalandı. Helikopter Şehit Fatih Bülbül Kışlası'na indi. Burada 112 Acil Servis ekibine teslim edilen dağcılar, tedavi için hastaneye sevk edildi.
AA'nın aktardığına göre, askeri yetkililer, söz konusu kurtarma çalışmasına yönelik, "TSK bir kez daha nerede olursa olsun, yurdumuzun en ücra köşelerine kadar vatandaşlarımızın yardımına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da koşmaya devam edecektir. TSK görevinin başında, milletinin emrindedir." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.