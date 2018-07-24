Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) arama kurtarma çalışmalarıyla zor durumdaki vatandaşlara yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Dağcılıktan paraşüte, su altı ve su üstü arama kurtarmadan, serbest paraşüte kadar birçok zorlu eğitimden geçen Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP), son olarak Hakkari'de rahatsızlanan 2 dağcıyı kurtardı.

Yoğun eğitimlerin ardından görevlerine başlayan AKİP, zor durumdaki vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarını yürütüyor. İhtiyaç duyulan zamanlarda en kısa sürede göreve hazırlanan AKİP, bir yıl süren zorlu ve kapsamlı eğitimin ardından göreve başlıyor.

Personele dağcılık, kış dağcılığı, su üstü ve su altı, karada ve karlı bölgelerde arama-kurtarma eğitimi veriliyor. Bunların yanı sıra personel haritacılık ve travers, hayatta kalma eğitimleri de alıyor. AKİP'e serbest paraşüt, muharebe arama kurtarma, atış eğitimleri de veriliyor. Temel ilk yardım ve acil servis eğitimlerinin de sonrasında başarılı olanlar "AKİP" olarak TSK bünyesinde görev yapmaya başlıyor.

HAKKARİ'DE DAĞCILARI KURTARDILAR

AKİP son olarak Hakkari'de zor durumdaki dağcılara yardım eli uzattı. Sümbül Dağı'nın kuzey yamaçlarında 21 Temmuz'da tırmanış yapan dağcılardan 2'sinin yüksek rakımdan kaynaklı nabız yüksekliği ve nefes alma güçlüğü yaşaması nedenleriyle yardım istendi.

Bunun üzerine Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda arama kurtarma helikopteri hazırlandı. Pilotlar ve AKİP bir araya gelerek operasyona dair planlama yaptı. Planlamada arazinin sarp yapısı dahil olası tüm olumsuzluklar ele alındı. Kısa sürede yapılan tüm değerlendirmelerin ardından arama kurtarma helikopteri dağcılar için havalandı. Kazazedelerin bulunduğu bölgeye intikal edildiğinde ilk olarak çevre emniyeti sağlandı.

Bunun için 2 AKİP görev yaparken bir başka personel dağcıların yanına ulaşarak sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bölgeye gönderilen bir başka helikopter de saha emniyeti konusunda çalışma yaptı. Rahatsızlanan dağcıların alınmasının ardından arama kurtarma helikopteri bölgeden havalandı. Helikopter Şehit Fatih Bülbül Kışlası'na indi. Burada 112 Acil Servis ekibine teslim edilen dağcılar, tedavi için hastaneye sevk edildi.

AA'nın aktardığına göre, askeri yetkililer, söz konusu kurtarma çalışmasına yönelik, "TSK bir kez daha nerede olursa olsun, yurdumuzun en ücra köşelerine kadar vatandaşlarımızın yardımına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da koşmaya devam edecektir. TSK görevinin başında, milletinin emrindedir." ifadelerini kullandı.

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