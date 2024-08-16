İzmir, Manisa, Muğla, Bolu ve Aydın'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için hummalı çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme çalışmalarını inceledi ve son durum hakkında bilgi verdi. Bolu'da yangının çok büyük bir alana yayıldığını, İzmir'de yangının yerleşim yerlerine sıçradığını bildirdi.

Yumaklı, İzmir'deki yangın bölgesine gitmek üzere Ankara'dan yola çıktı. Gün içinde Çanakkale'deki yangın dolayısıyla bu kentte bulunan Yumaklı, ardından Bolu'nun Göynük ilçesine geçti. Dedeler köyündeki Yangın Yönetim Merkezi'ne giden Bakan Yumaklı, burada da yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, İzmir'de dün başlayan ve halen devam eden yangına yönelik incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İzmir'e hareket etti.

BAKAN YUMAKLI: GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR ALAN Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, yanan alana müdahalenin arazi şartları nedeniyle zor olduğunu belirterek, "Bu sabah Çanakkale'den yaptığımız bilgilendirmede, yangının kontrol altına alındığını söylemiştim. Dün başlayan diğer büyük bir yangın şu an içinde olduğumuz yangın Göynük'te çıktı. Çok kısa bir sürede 30 kilometrelik bir alanı şu an için etkileyecek boyuta geldi. Çok ciddi güç yığmış olmamıza rağmen alanın genişliği, çok sarp olması, yarıklar olması, dik kayalıklar olması müdahaleyi çok güçleştiriyor. Şu anda 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle, bunun dışında diğer kurum ve kuruluşlarımızın da bize desteği var. Gece boyu müdahale sürmüştü, gün boyu da sürdü. Bu gece boyunca devam edecek. Gerçekten çok büyük bir alan. Dağınık bir müdahale şekli maalesef. Tabii burada sonuç ala ala gidiyor arkadaşlarımız. Çok şükür can kaybımız yok. Ayvatlar Mahallesi, Umurlar, Yeniköy ve Seferler Mahallesi tedbiren tahliye edilmiş durumda. Yine tedbir amaçlı Göynük- Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı" dedi. REKLAM

BOLU'DA HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ Bolu’nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında havadan müdahaleye ara verildi. Yangın, dün saat 12.30 sıralarında Bekirfakılar köyünde ormanlık alanda çıktı. Anızdan çıktığı öne sürülen yangına Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi.

Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi’nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Yaklaşık 30 kilometrelik alanda etkili olan yangını söndürmek için binden fazla kişi seferber oldu. Bölgede ayrıca trafik polisleri, komandolar bölgenin güvenliğini sağlarken Kızılay, AFAD ve belediyeler yiyecek stantları oluşturdu. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Orman yangını sebebiyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatıldı. Yardım götürmek isteyen araçların geçişine izin veriliyor.

İZMİR'DEKİ YANGINDA SON DURUM Yumaklı, dün saat 21.10'da İzmir Yamanlar'da da yangın çıktığını hatırlatarak, "Gece boyu onunla da uğraştık ve o müdahaleler sonucunda da belli bir enerji düşüklüğüne getirmiştik. Sabah 10.14'te bu yangına 2 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı. Buna da 4 dakika içinde müdahale edildi. Birbirine yakın iki yangın. 4 tanker uçağı, 15 helikopter, 70 kara aracı ve yaklaşık 450 personelle kontrol altına almak için çalışıyoruz. Burada da yine çok şiddetli rüzgar bizim çalışmalarımızı zaman zaman engelledi. Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması bizi ilk başta çok yoğun bir şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Yine burada da Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, ilgili kurumlar, yerel yönetimler hep birlikte yoğun bir şekilde gayret ediyorlar. İzmir'de 3. bir yangınımız daha var. Saat 15.36'da Beydağ'ında meydana geldi. Yine burada da ilk müdahale 6 dakika sonra yapıldı. Burada da 3 uçak, bir helikopter sevk ettik. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sirayet eden bir yangın" diye konuştu.

"BUGÜN 47 YANGIN ÇIKTI" Bugün ülke genelinde 47 farklı yangın çıktığını belirten Yumaklı, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere küçükleri hiç bahsetmiyorum. Belli bir seviye üzerinde yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı. 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Ben size sadece büyük olanlardan bahsettim. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Ak Yeniköy'de 12.56'da çıkan bir yangın vardı. Buna da 13.05'de ilk müdahale yapıldı. 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Yine bu yangında, kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın. Ben bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız, yangın sönene kadar buradayız" dedi.

REKLAM "BÜTÜN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR ALARMA GEÇTİ" Yumaklı, kötü niyetli bazı kişilerin dezenformasyon yaptığını belirterek, "Biz onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz. Ancak hakikaten bizlerin de çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların bu ülkeyi seven hiç kimseye faydası yok. Vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye hiçbir açıklamaya, hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum. Tekrar olsa da yine dünden bu yana yapmış olduğumuz diğer bir uyarıyı tekrar edelim. Bugün, yarın, pazar günü ve hatta önümüzdeki haftanın tamamı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız, bizlere çok yüksek risk derecesi olduğunu bildirdiler. Orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar alarma geçti" ifadelerini kullandı. YANGININ SEBEBİ ANIZ ATEŞİ: GÖZALTILAR VAR Bolu Göynük'teki yangının sebebinin yakılan anız ateşi olduğunu belirten Yumaklı, "Bizler ne yaparsak yapalım sizlerin yardımı olmadan herhangi bir şekilde başarılı olamayız. Neden? Şu anda içinde bulunduğumuz ve hakikaten hiçbirimizin görmek istemeyeceği görüntüleri oluşturan yangın maalesef ki bir tarladaki anızın yakılmasından meydana geldi. Bununla ilgili de ilgili kişiler gözaltına alınmış durumda. Basit bir şeyin nelere mal olacağını hepimizin tekrar düşünmesi lazım. Lütfen en azından bir hafta boyunca kapalı alanların dışında hiçbir ateş yakılmasın. Mümkünse ateş yanmaya sebebiyet verecek herhangi bir ortam oluşturulmasın. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum, bütün vatandaşlarımıza zaman içerisinde bu bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Dezenformasyona dikkat. Lütfen bizim açıklamalarımızı resmi kurumların açıklamalarını dikkate alın" dedi. REKLAM MANİSA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR Manisanın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde 14 Ağustosta çıkan orman yangınları, bölgedeki rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmaya devam ediyor.

Gördesten Salihli ilçesi sınırlarına ulaşan yangın, 418 personel, 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve emniyet ve jandarmanın 4 TOMAsı ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Manisa Valiliği, Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ilçesine ilerleyen yangınla ilgili verileri paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gördes Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024 tarihinde başlayan yangın 16 Ağustos 2024 günü saat 16.00 itibariyle Salihli İlçe sınırlarına intikal etmiş olup, 6 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 4 TOMA, ve 418 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Salihli ilçesi Kale Mahallesi, Kemer Mahallesi, Kurttutan Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir." REKLAM

2 İLÇEDE 6 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ Bölgede Gördese bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihliye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. AA ekibinin havadan dron ile görüntülediği yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Karayakup Mahallesinde mahalle camisi ile bazı iş yerleri de yandı. Karayakup Mahallesi Mezarlığında mezarlar ve ağaçlar yangında hasar görürken, 2010 yılında şehit olan Halil İbrahim Ertaşa ait kabrin ve başındaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmediği görüldü.

İZMİR'DE EV İŞ YERLERİ BOŞALTILDI İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. REKLAM Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

TSK'DAN BOLU'DAKİ YANGINA HELİKOPTER DESTEĞİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek sağlandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yangına müdahale eden helikopterden görüntüler de yer aldı. AYDIN'DAKİ YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE İLERLİYOR Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde yaklaşık 2 saat önce başlayan orman yangını, rüzgarın etkisi ile Örmepınar ve Altıntaş Mahalleleri’ne doğru ilerlerken, bazı yerleşim bölgelerinde evlerin tahliye edildiği öğrenildi. Alhisar Mahallesin’de akşam saatlerinde başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. REKLAM

MUĞLA'DA HALK YANGIN İÇİN YARDIMA KOŞTU Muğla sınırına kadar ilerleyen yangında Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar mahallelerindeki ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan Belediyesi ve yerel halk yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük mücadele veriyor. Yangın nedeniyle Nazilli-Yatağan yolu trafiğe kapatılırken, Örmepınar Gazyeri mevkiindeki evlerdeki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

MİLAS'TA ÇOK SAYIDA EKİP HAREKETE GEÇTİ Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle iki köyün boşaltıldığını söyledi. Muğla'nın farklı bölgelerinde bugün beş yangının çıktığını ifade eden Akbıyık, "Bugün bizim beşinci yangınımız. İki yangınımız çok büyük. Bunlardan birisi Aydın Bozdoğan’dan başladı. Kavaklıdere ilçe sınırlarımıza kadar geldi ve şu an devam ediyor. Beçin bölgesinde geniş bir bölgede saat 17.30 civarı başladı. Tüm ekipler seferber oldu. İnşallah önünü almaya çalışıyoruz. Büyük oranda kolayladık." dedi.

"KAVAKLIDERE'DE BÜYÜK BİR MÜCADELE VAR" Yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu: "Yangına 260 personel, 63 araç ve 20'nin üzerinde iş makinesiyle müdahalemiz devam ediyor. Orman Müdürlüğümüzün ve Jandarma Komutanlığımızın 3 helikopteri yangına müdahale etti. Kavaklıdere'de büyük mücadele var. İnşallah oranın da en kısa zamanda kontrol altına alınmasını diliyoruz. Beçin'de iki köyümüzü boşalttık. Boşalttığımız yerler çok kalabalık değil 30 haneye yakın. Yangın geniş bir alanda etkili. Helikopterler akşam geç saate kadar müdahale etti. Havalar çok kurak, yangının çıkışıyla ilgili her ihtimal değerlendiriliyor. Helikopter müdahalesi devam edecek. İnşallah sabaha kalmaz diye umut ediyoruz."

KARABÜK'TE YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 14.52 sıralarında Ovacuma Ulu Yayla Kırlangıç Mağarası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 dozer, 1 su tankeri, Safranbolu Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, 1 su tankeri, Karabük Belediyesine ait 1 su tankeri, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı olmak üzere 13 araç ile 45 personel, bölgeye sevk edildi.

REKLAM Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 köy evi de hasar gördü. Ekiplerin, müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MERSİN Mersinin Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ortaören Mahallesindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter 9 arazöz 3 su tankı, 5 itfaiye aracı yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangını kontrol altına alındı. Ormana yakın alandaki limon, portakal ve zeytin ağaçları da zarar gördü.