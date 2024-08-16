İzmir'de alevler evlere sıçradı!

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

TOKİ BİNASINDA YANGIN

Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binalarından birine sıçrayan alevler apartmanda yangına neden oldu.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. REKLAM

EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, herhangi bir can kaybının olmadığı İzmir'deki yangınlarda 16 evin yandığını, 87 evin ve 44 işyerinin de tahliye edildiğini dile getirdi.

Bolu'da çıkan yangının söndürme çalışmaları esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı şunları söyledi:

İzmir'de üçüncü bir yangın daha var. Saat 15.36'da meydana geldi. 3 uçak ve 1 helikopter sevk ettik.

Kırsal alanda çıkan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan bir yangın. İzmir'deki yangınların çıkış sebeplerini kolluk kuvvetleri araştırıyor. REKLAM

İZMİR VALİSİ ELBAN: YANGINININ ENERJİSİ İYİCE DÜŞMÜŞ, RİSK BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALMIŞTIR İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangıyla ilgili paylaşım yaptı. Vali Elban paylaşımında, "Karşıyaka ilçesi, Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Orman, AFAD, polis ve jandarma güçlerimiz ve TOMA araçları, itfaiye, belediye araçları ve personeli ile diğer tüm birimlerimizle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.