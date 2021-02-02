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HaberlerGündem3. Sayfa"TEŞKELİTIN NUMASINI VER!" Son dakika: Mahkemeden flaş karar
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Son dakika haberler... Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

İstanbul Tuzla’da maske takmayıp polise direnen ve “Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kurye Cihan Aksu’nun 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada müşteki olarak dinlenen polis memurları sanıktan şikayetçi olmadığını söylerken, mahkeme duruşmaya gelmeyen Aksu hakkında zorla getirme kararı çıkardı

Türkiye'nin gündemine oturan kurye için flaş karar!
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İHA

Tuzla’da maske takmayıp polise direnen ve telefonda konuştuğu kişiye söylediği ‘bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan Cihan Aksu’nun, “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İHA'nın haberine göre, Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki 3 polis memuru katılırken, tutuksuz sanık Cihan Aksu ise gelmedi.

"ZOR KULLAN, GÖRÜŞÜRÜZ O ZAMAN" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Duruşmada müşteki olarak dinlenen polis memuru M.A., “Tuzla'da Devriye Ekipler Amirliği'nde grup amiri olarak görev yapıyorum. Olay günü maske ve sosyal mesafe uygulaması ile ilgili denetim yapıyorduk. Sanık motosikletin üzerinde yavaşça yanımıza yaklaştı. Maskesinin olmadığını gördük. 'Masken nerede?' diye sorduk. 'Maskem var ya işte' diyerek boğazlığını gösterdi ve yukarı çekip indirdi.

'Ben motorun üzerindeyim takmak zorunda değilim' dedi. Ben de idari işlem yapacağımı belirterek kimliğini istedim. 'Vermiyorum kimliğimi' dedi. Ben de sanığa kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu, yoksa zor kullanma yetkimizin olduğunu söyledim. Bunun üzerine, ‘zor kullan, görüşürüz o zaman’ dedi” diye konuştu.

Motosikletten aşağı indirirken sanığın kendilerine direndiğini söyleyen müşteki M.A., “Biz de kendisini alıp duvarın kenarına götürdük. Daha sonra arkadaşlar kendisini sakinleştirdi. Kimliğini verdi ve biz de idari işlem uyguladık. Ancak sanık idari işlem uygulamadan önce telefonda konuştuğu bir kişiye 'bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin' dedi. Ben de kendisine ‘hangi teşkilattansın’ diye sordum ama cevap vermedi" dedi.

Müşteki polis memuru H.O., sanık Cihan Aksu’ya ‘hangi teşkilattansın’ diye sorduklarında, ‘siz birazdan göreceksiniz’ diyerek cevap verdiğini söyledi. Müşteki olarak dinlenen polis memurları M.A, H.O. ve Ö.A., sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti.

ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Cihan Aksu hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla’da 19 Eylül 2020 tarihinde koronavirüs denetimleri sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polislere ‘sen zor kullan, o zaman görüşürüz’ diyerek direnmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin’ demesi Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aksu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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