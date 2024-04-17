TUS sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile 2024 TUS sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından TUS sonuçları açıklandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı 17 Mart'ta sona erdi. Tıp Fakültesi mezunları TUS 1. Dönem soruları ve cevap anahtarına erişim sağlıyor. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapıldı. Peki TUS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, 2024 TUS sonuçları sorgulama ekranı
TUS sonuçları için bekleyişe sona erdi. ÖSYM sınav takvimini duyuruken TUS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bilgi verdi. Adaylar sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor. İşte, 2024 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı
SON DAKİKA: TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI
TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklandı.
ÖSYM DUYURDU!
2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı
17 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.
Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.