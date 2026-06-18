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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel saldırıdan da tutuklama kararı - haberler | Son dakika haberleri

        Tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında cinsel saldırıdan da tutuklama kararı

        Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Özcan ile şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti. Özcan daha önce de "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 16:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı

        Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre; Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı.

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        Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.

        Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.

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