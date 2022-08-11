Tuzla'daki dev patlamada 4 kişiye dava açıldı!

Firma sahibi şüpheli Mustafa Umut B.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin bahse konu yere yeni taşındıklarını, gerekli başvuruları yaptıklarının ve ruhsat işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini söylediği hatırlatıldı. Mustafa Umut B.'nin patlama sırasında iş yerinde 5 kişinin olduğunu, hayatını kaybeden 3 kişi dışındakilerin kendisi ve annesi olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Patlama sırasında iş yerinde üretim yapılmadığını kaydeden şüphelinin, sevkiyata hazır haldeki metil, keton ve peroksit ürünlerin olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla Orta Mahalle'deki Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan iş yerinde 29 Nisan 2022 tarihinde patlama gerçekleştiği anlatıldı. Patlamada iş yerinde çalışan 3 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı ve çevredeki fabrikaların zarar gördüğü belirtildi.

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde kimyasal üretim yapan iş yerinde 3 işçinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede 4 şüpheli hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

UZUN ZAMANDIR DENEY YA DA ANALİZ YAPMIYORMUŞ

İş yerinin Araştırma ve Geliştirme bölümünde çalışan şüpheli Onur D.'nin ifadesinde ise firmada çıkan ürünlerin analizlerini yaparak formül geliştirmek için çalışmalar yaptığını, uzun zamandır deney ya da analiz yapmadığını söylediği kaydedildi. Onur D.'nin olayın neden meydana geldiğini bilmediğini iddia ettiği belirtildi.

OLAYDAN 24 GÜN ÖNCE İŞ YERİ DENETLENMİŞ

İş sağlığı ve güvenliği şirketinin çalışanı şüpheli İlkin G.'nin ifadesinde ise her ay 2 saatliğine firmaya giderek saha denetimleri yaptığını, gözlemlerini iş verene tavsiye nitelinde sunduğunu söylediği anlatıldı. Firma üzerinde iş durdurma yetkilerinin olmadığını ve patlamadan önce 5 Nisan 2022 tarihinde iş yerine gittiğini söyleyen İlkin G., gerekli bilgi formlarını iş yerindeki gerekli yerlere astığını söyledi. İlkin G. de meydana gelen patlamada herhangi bir kusurunun ve ihmalinin söz konusu olmadığını beyan etti.

Şirket yetkilisi şüpheli Songül Ö. de gerekli evraklarını kendisinin düzenlediğini beyan ettiği hatırlatıldı.