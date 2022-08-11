Tuzla'daki dev patlamada 4 kişiye dava açıldı!

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde kimyasal üretim yapan iş yerinde 3 işçinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede 4 şüpheli hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DHA'nın haberine göre, bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede iş yeri sahibi Mustafa Umut B.'nin asli kusurlu bulunduğu vurgulandı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALADI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla Orta Mahalle'deki Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan iş yerinde 29 Nisan 2022 tarihinde patlama gerçekleştiği anlatıldı. Patlamada iş yerinde çalışan 3 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı ve çevredeki fabrikaların zarar gördüğü belirtildi.
İddianamede kazada hayatını kaybeden işçiler Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tünev'in ailesinin emniyette alınan ifadelerinde yetkililerden ve sorumlulardan şikayetçi oldukları vurgulandı.
Firma sahibi şüpheli Mustafa Umut B.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin bahse konu yere yeni taşındıklarını, gerekli başvuruları yaptıklarının ve ruhsat işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini söylediği hatırlatıldı. Mustafa Umut B.'nin patlama sırasında iş yerinde 5 kişinin olduğunu, hayatını kaybeden 3 kişi dışındakilerin kendisi ve annesi olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Patlama sırasında iş yerinde üretim yapılmadığını kaydeden şüphelinin, sevkiyata hazır haldeki metil, keton ve peroksit ürünlerin olduğunu söylediği hatırlatıldı.
UZUN ZAMANDIR DENEY YA DA ANALİZ YAPMIYORMUŞ
İş yerinin Araştırma ve Geliştirme bölümünde çalışan şüpheli Onur D.'nin ifadesinde ise firmada çıkan ürünlerin analizlerini yaparak formül geliştirmek için çalışmalar yaptığını, uzun zamandır deney ya da analiz yapmadığını söylediği kaydedildi. Onur D.'nin olayın neden meydana geldiğini bilmediğini iddia ettiği belirtildi.
OLAYDAN 24 GÜN ÖNCE İŞ YERİ DENETLENMİŞ
İş sağlığı ve güvenliği şirketinin çalışanı şüpheli İlkin G.'nin ifadesinde ise her ay 2 saatliğine firmaya giderek saha denetimleri yaptığını, gözlemlerini iş verene tavsiye nitelinde sunduğunu söylediği anlatıldı. Firma üzerinde iş durdurma yetkilerinin olmadığını ve patlamadan önce 5 Nisan 2022 tarihinde iş yerine gittiğini söyleyen İlkin G., gerekli bilgi formlarını iş yerindeki gerekli yerlere astığını söyledi. İlkin G. de meydana gelen patlamada herhangi bir kusurunun ve ihmalinin söz konusu olmadığını beyan etti.
Şirket yetkilisi şüpheli Songül Ö. de gerekli evraklarını kendisinin düzenlediğini beyan ettiği hatırlatıldı.
İŞ YERİ SAHİBİ ASLİ KUSURLU BULUNDU
Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede şirketin sahibi Mustafa Umut B.'nin asli derecede, Onur D. ve İlkin G.'nin tali derecede kusurlu bulunduğu vurgulandı. Raporda Songül Ö.'nün ise herhangi bir ihmalinin olmadığının belirtildiği hatırlatıldı.
İddianamenin değerlendirme kısmında ise "Her ne kadar bilirkişi raporunda şüpheli Songül Ö.'nün bir ihmalinin olmadığı belirtilmişse de, şüphelinin iş sağlığı ve güvenliği şirketinin yetkilisi olduğu ve patlamanın meydana geldiği firmaya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak hizmet verdikleri hatırlatıldı. Patlamanın gerçekleştiği iş yerinin güvenliğine dair hazırlanan raporların şirkete gönderildiği vurgulandı. Şirket yetkilisi Songül Ö.'nün de söz konusu patlamada sorumluluğunun ve ihmalinin bulunduğu iddia edildi.
15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
İddianamede bu kapsamda şüpheliler Mustafa Umut B., Onur D., İlkin G. ve Songül Ö.'nün "Taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
İddianamede 4 şüphelinin de üzerine atılı "Mala zarar verme" ve "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından takipsizlik kararı verildiği de belirtildi..
Hazırlanan iddianame Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 3'ü tutuklu 4 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşına çıkacak.
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