Twitter hisselerinin 40 doları geçerek son üç senedeki en yüksek seviyeye gelmiş olması, şirketin çalışmalarını da motive ediyor. Özellikle yalan haber konusunda diğer sosyal ağlardan daha hareketli gözüken Twitter, geçtiğimiz haftalarda 70 milyon hesabı kapattığını duyurmuştu.
Haftada ortalama 10 milyon hesabı kilitleyen ya da kapatan şirketin amacı, aktif ve gerçek kişilerden oluşan üyelere sahip olmak ve içerik kalitesini yükseltmek.
Bu çalışmadan, kendi sözleşmesine uymayan 143 bin geliştirici uygulaması da nasibini aldı. Ayrıca, uygulama kabul sürecini de yenileyeceğini duyurdu. Bu sürece göre, Twitter yazılım programlama arayüzlerini (API'lerini) kullanan geliştiricilerin yeni gereksinimleri karşılamak için 90 gün süresi olacak. Geliştiriciler API ile ne yaptıklarını detaylı bir şekilde Twitter'a bildirecekler.
Geliştiricilerin sahip olabileceği uygulama sayısı 10'u geçemeyecek, ayrıca hareket kabiliyetleri de çeşitli sınırlamalara tabi olacak. Örneğin bir Twitter botu bir saat içinde 300'den fazla retweet yapamayacak, günde en fazla 1.000 kişiyi takip edebilecek.
Buna karşın, Twitter için kullanıcı olarak çok endişe duymak gerekmiyor, zira şirketin veri kullanım izinleri Facebook'un Cambridge Analytica skandalında olduğu gibi özel verilere erişim izni vermiyor.
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