Ürün yöneticisi Kayvon Beykpour attığı tweet ile yeni bir seçim sürecine girildiğinden "birinci önceliğimiz onaylama programı olmaktan çıktı (seçim dürüstlüğü oldu)" dedi.

Twitter, geçen kasım ayında da onaylanma sürecini durdurmuştu.

Charlottesville'deki beyaz üstünlüğünü savunan gösteriyi düzenleyen Jason Keller'ın hesabının onaylı olması sonrasında eleştiri yağmuruna tutulan şirket, durdurmayı onaylanmanın ne anlama geldiğini baştan tanımlamak için yaptığını açıklamıştı.

Twitter, daha sonra onay sürecini yeniden devreye aldı. Bu seferki sürecin en az 4 hafta süreceği belirtilirken, sonrasında devam edilip edilmeyeceği ya da yöntemin değişip değişmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.

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