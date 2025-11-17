Ukrayna'da sıvılaştırılmış gaz taşıyan Türk gemisi vuruldu
Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA vuruldu. Gemi, drone saldırısıyla vurulurken, mürettebat tahliye edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'nın Odesa bölgesinde bulunan İzmail Limanı'nda demirli bir Türk gemisi, tahliye sırasında isabet aldı.
ORINDA adlı Türk gemisinin 4 bin ton sıvılaştırılmış LPG taşıdığı bilgisi paylaşılırken, 16 kişilik mürettebatın yara almadan tahliye edildiği açıklandı.
Gemide çıkan yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...