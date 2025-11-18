Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İspanya'yı ziyaretinin ardından yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Ukrayna lideri, gündeminde Rusya ile müzakerelerin tekrar canlandırılması olduğunu belirtti:

"Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir."

Zelenskiy, Kiev'in savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak için de çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da görüşmelere katılacağı bildirildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik müzakereler İstanbul'da yapılmıştı.