        Ukrayna lideri Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da görüşmelere katılacak.

        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:15
        Ukrayna lideri Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İspanya'yı ziyaretinin ardından yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

        Ukrayna lideri, gündeminde Rusya ile müzakerelerin tekrar canlandırılması olduğunu belirtti:

        "Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir."

        Zelenskiy, Kiev'in savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak için de çalıştığını söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da görüşmelere katılacağı bildirildi.

        Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik müzakereler İstanbul'da yapılmıştı.

