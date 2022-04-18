"Keşke Türkiye'de olsam!" 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Ukrayna'daki savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra ve annesi Natalia Laptieva (51), Samsunlu Öztürk ailesinin girişimleri sonucu Samsun'a geldi.

"KEŞKE BEN DE TÜRKİYE'DE OLSAM"

AA'da yer alan habere göre Ukrayna'nın Zaporijya şehrinde annesiyle yaşayan Kyra'nın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Keşke ben de Türkiye'de olsam" paylaşımına Samsun'da yaşayan Fatma Öztürk kayıtsız kalmadı.

YETKİLİLERLE İLETİŞİME GEÇTİ

Çeviri vasıtasıyla yaptığı yazışmalar sonucu Kyra ve annesi Natalia Laptieva'yı (51) Türkiye'de misafir etmek isteyen Öztürk, durumu yetkili birimlerle paylaştı. Konsolosluklarla yapılan görüşmeler sonucunda 16 Nisan'da Ukrayna'dan İstanbul'a gelen aile, sabah Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Öztürk ailesiyle buluştu.

"DİL BİLMİYORUZ AMA DUYGULARIN DİLİ VAR"

Misafirlerini karşılayan Öztürk, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Dil bilmiyoruz ama vücut dili var, duyguların dili var, geçiyor birbirimize. Çeviriyle anlaşıyoruz bir şekilde. Çok mutluyum şu anda, yıllardır tanıyor gibiyim.

Değişik bir elektrik yakaladık. İnşallah güzel geçer buradaki zamanları. Güzel bir şekilde karşıladık çiçeklerle. Ailemizin bir parçası olacaklar, bizim misafirimiz olacaklar. Kyra da güzel güzel uyuyabilir artık uyuyamıyordu çünkü" diye konuştu.

"KYRA İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM EMEKLERİME DEĞDİ"

Samsun'da Kyra ve annesi Natalia Laptieva'nın güzel vakit geçirebilmeleri için elinden geleni yapacağını söyleyen Öztürk, şunları anlattı:

"Kyra, sosyal medya üzerinden bana artık rahat uyumak istediğini söylemişti. Sonra ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Türk Konsolosluğu ve büyükelçilik aracılığıyla onlara ulaşıp yardım etmelerini istedim. Kırmadılar yardım ettiler yol paraları yoktu, gıdaları yoktu her şeyi Türk Konsolosluğu karşıladı. Şu anda da onların sayesinde buradalar. Kyra için çok uğraştım ama emeklerime de değdi. Perşembe gününden beri yoldalar. Bayağı uzun ve yorucu bir yolculuk onlar için. Şimdi evimize gideceğiz banyo yapacaklar, uyuyacaklar, onlara güzel kahvaltı hazırlayacağım."

"ÜLKEM ŞU AN İYİ DURUMDA DEĞİL"

Anne Natalia Laptieva ise kızıyla birlikte Samsun'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Fatma Öztürk'ün Türkiye'ye gelmeleri konusunda çok yardımcı olduğunu anlatan Laptieva, "Benim ülkem şu an iyi durumda değil ama biliyorum ki ileride düzelecek. Erkeklerimiz çok güçlü. 18'den 65'e kadar ülkemizin yeniden özgürlüğü için savaşıyorlar. Kimse ülkemdeki kadınlara, evlere, çocuklara dokunamaz. Buna izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Fatma Öztürk, daha önce de Ukrayna'da savaştan kaçan biri 2 aylık, 3 çocuk annesine evini açmaya hazırlanmış ancak aile başka bir ülkeye geçmişti.