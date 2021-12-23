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Ukraynalı yolcu otobüs şoförüne saldırdı! 0:00 / 0:00

DHA

Alanya'da 20 Aralık saat 18.00 sıralarında üniversite hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsüne binen Ukrayna uyruklu H.I., fakülte yoluna gelindiği sırada Mahmutlar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Mahmutlar Mahallesi'nin güzergahı dışında olduğunu belirten şoför Hayrettin Bayır ve H.I. arasında tartışma çıktı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Bayır'ın durdurduğu otobüsten inmeyi reddeden H.I.'nın darbettiği Bayır, ağır yaralandı. Bayır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve kamera incelemelerinin ardından, şüpheli H.I., Mahmutlar Mahallesi´nde bulunan ikametine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya adliye önünde bekleyen Bayır'ın şoför arkadaşları tepki gösterdi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otobüs şoförü Hayrettin Bayır

'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'

Hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu olan Hayrettin Bayır da sabah saatlerinde adliyeye geldi. Yürümekte zorlanan Bayır, araç içerisinde gazetecilere açıklama yaptı. Hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Bayır, "Arkamdan vurmuş. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah cezasını versin inşallah. Başka bir şey demiyorum" dedi.

Diğer yandan şüphelinin otobüse binerken ve darp olayı sonrası evine yürüyerek gidişi güvenlik kameralarına yansıdı.