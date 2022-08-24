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Haberler Sağlık Son dakika: Üniversite hastanelerinde çalışan personele ek ödeme - YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Ek Ödeme açıklaması
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YÖK Başkanı Özvar'dan Sağlık Bakanlığı'nın Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için mevzuat çalışması başlattıklarını, düzenlemenin yapılmasıyla, güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarının da yararlanacağını bildirdi

Son dakika: Üniversite hastanelerinde çalışan personele ek ödeme - YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Ek Ödeme açıklaması
Üniversite hastanelerinde çalışan personele ek ödeme
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AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Sağlık Bakanlığının 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliğine ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığının yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapıldığını hatırlatan Erol Özvar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği halinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş haliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır."

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